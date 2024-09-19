Нутрициолог Сирош рассказала, что козье молоко полезнее коровьего

Нутрициолог Мария Сирош утверждает, что козье молоко приносит организму значительно больше пользы, чем коровье. Об этом сообщило «АБН24» .

В козьем молоке содержатся компоненты, способствующие снижению воспалительных процессов. По мнению эксперта, данный продукт может быть полезен для людей, страдающих артритом, астмой и аллергиями.

Более того, усвоение козьего молока организмом происходит проще. Этот напиток также способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.