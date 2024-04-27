Нутрициолог Симоненко: проблемы с кожей и волосами могут указывать на дефицит белка | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:52 Нутрициолог Симоненко: проблемы с кожей и волосами могут указывать на дефицит белка

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Белок — важный элемент в рационе, который поддерживает функции организма и является источником энергии. Нутрициолог Ольга Симоненко рассказала, как определить нехватку вещества. Один из признаков — повышенное чувство голода, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, к тревожным сигналам врач отнесла отеки, вялость и апатию. У детей дефицит проявляется через замедленные рост и набор веса, отметила эксперт.

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По ее словам, истончение и выпадение волос — повод сдать анализы на общий белок. Проблемы с кожей, например шелушения, тоже могут указывать на недостаток элемента.