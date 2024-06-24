Нутрициолог Штуккерт предупредила, что абрикосы могут провоцировать аллергию

В России начинается сезон абрикосов, но не стоит забывать, что они достаточно аллергенны. Об этом сайту «Страсти» рассказала нутрициолог Татьяна Штуккерт.

Он отметила, что я этом фрукте много полезных веществ и витаминов. Однако злоупотреблять им не стоит, потому что в них много сахара, а также есть риск аллергии.

«Плоды содержат достаточно много сахаров и имеют высокий аллергенный потенциал. Причем ученые обнаружили связь — чем выше содержание полифенолов, тем больше и аллергенных белков», — отметила эксперт.

Другими словами, подчеркнула она, чем вкуснее и полезнее абрикос, тем вероятнее, что он вызовет аллергическую реакцию.