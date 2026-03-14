Нутрициолог Шарапова предупредила о риске переедания при пропуске завтрака

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с «Авторадио» рассказала, что происходит с организмом при пропуске завтрака.

По ее словам, отказ от утреннего приема пищи может обернуться неправильным рационом в течение всего дня.

«Это будет переедание, это будет набор лишнего веса. Также может просто начать медленно работать желчный», — объяснила специалист.

Чтобы приучить себя к завтракам, можно начать с овощных смузи с полезными жирами, горсти орехов, йогурта с ягодами или хорошего сэндвича. Однако не стоит ограничиваться чашкой кофе и бутербродом с белым хлебом, маслом и колбасой, предупредила специалист.