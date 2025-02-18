Нутрициолог Сергунина: мята помогает снизить риски развития гастрита и язвы

Даже в небольшой порции мяты содержится множество полезных веществ: витамины А и С, кальций, железо, марганец, фолиевая кислота. О целебных свойствах мяты рассказала нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина в интервью Ura.ru .

Специалист отметила, что мята не только добавляет вкус еде и напиткам, но и приносит пользу здоровью. Так, мята уменьшает боль и воспаление десен при кариесе, пародонтозе и стоматите, устраняет неприятный запах изо рта, блокируя патогенные бактерии.

Кроме того, мята облегчает ощущение тяжести после еды, вздутия, болей и спазма в животе, расслабляюще действует на гладкую мускулатуру стенок кишечника и снижает давление кишечных газов. Растение подавляет рост бактерий Helicobacter pylori, которые провоцируют развитие гастрита и язвы желудка.

Чтобы мята приносила пользу, ее листья можно добавлять в различные салаты, напитки и десерты. Можно заваривать мятный чай, но пить не больше нескольких чашек в день. Также можно использовать эфирное масло мяты в небольших количествах, подчеркнула Сергунина.