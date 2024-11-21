Нутрициолог Селиванова посоветовала не исключать углеводы из рациона

Углеводы — источник быстрой энергии для нервной системы и клеток мозга. Они также богаты одним из основных микронутриентов, который нужен для нормальной работоспособности всего организма. Полный отказ от углеводов не прибавит здоровья, заявила нутрициолог Ирина Селиванова в разговоре с РИАМО.

«Во всем нужен баланс и понимание, какие углеводы лишние в нашем рационе», — отметила специалист.

Селиванова посоветовала не отказываться от фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и цельнозерновых безглютеновых продуктов. К употреблению углеводов важно подходить осознанно и придерживаться оптимального объема, приводит RT слова Селивановой.

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