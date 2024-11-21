Нутрициолог Селиванова посоветовала не исключать углеводы из рациона

Углеводы — источник быстрой энергии для нервной системы и клеток мозга. Они также богаты одним из основных микронутриентов, который нужен для нормальной работоспособности всего организма. Полный отказ от углеводов не прибавит здоровья, заявила нутрициолог Ирина Селиванова в разговоре с РИАМО.