Нутрициолог Савельева призвала худеющих не слишком зацикливаться на ограничениях

Худеющим не стоит выбирать диету со слишком жесткими ограничениями. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог Дарья Савельева.

Она объяснила, что излишне строгие системы питания приводят к пищевому расстройству. И человек, даже если ему удалось сбросить вес, потом набирает его снова. Эксперт призвала на изнурять себя тяжелыми упражнениями и сделать выбор в пользу ходьбы. А также питаться интуитивно и не держать себя в жестких рамках.

«Случилось застолье? Это норма. Переели? Ничего страшного. Вы просыпаетесь утром, делаете выводы и спокойно продолжаете двигаться к цели, начав свое осознанное „сегодня“», — отметила нутрициолог.

Она добавила, что постоянная зацикленность на еде приводит к срывам и тревожным расстройствам.

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