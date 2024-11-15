Нутрициолог Русанова посоветовала есть фрукты и овощи, чтобы снизить биологический возраст

Грамотно составленный и сбалансированный рацион может снизить биологический возраст человека. Об этом «Газете.ru» рассказала врач, клинический нутрициолог Дарья Русанова.

По ее словам, очень важно разнообразить свое ежедневное меню фруктами, овощами, зеленью, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Потому что эти продукты стимулируют рост в кишечнике полезных бактерий.

Врач подчеркнула, что именно от состояния этого органа и его микробиоты зависит старение. Поэтому здоровая микрофлора кишечника способна замедлить биологические часы человека, добавил сайт KP.RU.