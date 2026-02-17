Нутрициолог Ромашина порекомендовала заменить классическую муку в блинах на цельнозерновую
Нутрициолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Ольга Ромашина поделилась советами по приготовлению полезных блинов на Масленицу. Она рекомендовала использовать цельнозерновую муку вместо обычной, написала «Москва 24».
Ромашина отметила, что цельнозерновая мука богата витаминами группы В, минералами и клетчаткой. Это способствует нормализации пищеварения. Для приготовления таких блинов понадобятся: стакан цельнозерновой муки, стакан молока (можно растительного), два яйца, столовая ложка меда, столовая ложка растительного масла и щепотка соли.
Еще один полезный вариант — блины без муки с бананом. Банан содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц. Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы.
Кроме того, Ромашина предложила рецепт блинов на кефире с отрубями. Отруби содержат клетчатку, которая стимулирует работу кишечника, а кефир богат витаминами группы В и кальцием.
Диетолог-терапевт Елена Игнатикова советует комбинировать блины во время завтрака с источником белка, например, с яйцом пашот, творогом или запеченной куриной грудкой. Это замедлит усвоение углеводов и даст долгое чувство сытости.