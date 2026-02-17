Нутрициолог Ромашина порекомендовала заменить классическую муку в блинах на цельнозерновую

Нутрициолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Ольга Ромашина поделилась советами по приготовлению полезных блинов на Масленицу. Она рекомендовала использовать цельнозерновую муку вместо обычной, написала «Москва 24» .

Ромашина отметила, что цельнозерновая мука богата витаминами группы В, минералами и клетчаткой. Это способствует нормализации пищеварения. Для приготовления таких блинов понадобятся: стакан цельнозерновой муки, стакан молока (можно растительного), два яйца, столовая ложка меда, столовая ложка растительного масла и щепотка соли.

Еще один полезный вариант — блины без муки с бананом. Банан содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц. Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы.

Кроме того, Ромашина предложила рецепт блинов на кефире с отрубями. Отруби содержат клетчатку, которая стимулирует работу кишечника, а кефир богат витаминами группы В и кальцием.

Диетолог-терапевт Елена Игнатикова советует комбинировать блины во время завтрака с источником белка, например, с яйцом пашот, творогом или запеченной куриной грудкой. Это замедлит усвоение углеводов и даст долгое чувство сытости.