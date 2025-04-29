Нутрициолог Попова рассказала, что продукты с омега-3 снижают тревожность

Нутрициолог Юлия Попова перечислила продукты, которые помогут поднять настроение и снизить тревожность. Как написал сайт NEWS.ru , они богаты пробиотиками, магнием и омега-3.

По словам специалиста, полиненасыщенные жирные кислоты снижают симптомы депрессии. Так, омега-3 есть в лососе, скумбрии, сельди и сардинах. Эта кислота уменьшает воспаление, улучшает работу нейронов и снижает симптомы депрессии до 30%.

Темный шоколад с содержанием какао 70% богат флавоноидами, магнием и триптофаном, которые способствуют выработке эндорфинов. Так, 40 граммов темного шоколада в день снижают уровень стресса.

Кефир, квашеная капуста, йогурт, комбуча и кимчи содержат пробиотики. Благодаря им улучшается состояние микробиоты кишечника, который производит до 90% серотонина. Это способствует снижению тревожности.

Также рекомендуется употреблять миндаль, грецкие и бразильские орехи, тыквенные семечки — они содержат триптофан, магний и цинк, необходимые для синтеза серотонина. Фолаты, дефицит которых связан с депрессией, можно получить из шпината, руколы, брокколи, листовой капусты и мангольда.