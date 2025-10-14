Нутрициолог Попова предупредила о риске гормональных сбоев при фрукторианской диете

Нутрициолог Юлия Попова рассказала NEWS.ru , что фрукторианская диета представляет серьезную опасность для здоровья.

Как пояснила специалист, несбалансированный рацион и дефицит белка могут вызвать мощные стрессы и привести к необратимым гормональным сбоям.

«Щитовидная железа снижает функцию, у женщин пропадает менструация, нарушается выработка кортизола и инсулина. Критический дефицит белка разрушает все системы тела», — предупредила медик.

По ее словам, такое питание провоцирует дефицит витаминов и микроэлементов, что нарушает работу сердца, нервной системы и ЖКТ. Кроме того, есть риск столкнуться с расстройством пищевого поведения.