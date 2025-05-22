Нутрициолог Попова посоветовала студентам мятный чай для борьбы со стрессом

Нутрициолог Юлия Попова поделилась рекомендациями по питанию для старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По мнению эксперта, для эффективной работы мозга нужны медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения. К таким продуктам относятся цельнозерновые крупы, хлеб, бобовые и источники белка.

«Чтобы подзарядить батарейку, можно съесть горсть грецких орехов и несколько кусочков темного шоколада с 70% какао», — добавила специалист.

Она также посоветовала обратить внимание на мяту, оказывающую положительное влияние на нервную систему. Травяной чай способствует ясности ума и активизации работы мозга.

Попова подчеркнула, что в период стресса некоторые люди могут испытывать тягу к фастфуду. Однако такая пища перегружают желудочно-кишечный тракт, и организм сосредотачивается на переваривании, а не на умственной деятельности.