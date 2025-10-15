Нутрициолог Попова отметила, что чеснок может быть полезен в профилактике ОРВИ

Нутрициолог Юлия Попова в беседе с aif.ru утверждает, что чеснок может быть полезен в профилактике ОРВИ.

«Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Нет, конечно, он не заменит антибиотики или НПВС. Но регулярное употребление чеснока в сезон простуд может помочь организму дать отпор вирусам и бактериям», — сообщила эксперт.

По мнению специалиста, умеренное употребление чеснока также может снизить давление, нормализовать уровень холестерина, поддержать иммунитет и работу печени, а также предотвратить преждевременное старение и возрастные болезни, написал RT.