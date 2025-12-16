Нутрициолог Попова напомнила, что черный чай можно пить не раньше, чем через 40-60 минут после еды

Чай — один из самых популярных напитков в России. Любители зеленого и поклонники черного постоянно спорят о том, какой из них полезнее. Дипломированный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова в беседе с «ФедералПресс» поделилась своими рекомендациями в честь Дня чая.

По словам эксперта, зеленый чай — это настоящий кладезь антиоксидантов. Он содержит катехины, которые обладают противовоспалительным действием. Регулярное употребление зеленого чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает здоровье печени.

Черный чай тоже полезен для здоровья. В процессе ферментации чайного листа образуются теафлавины — еще один вид антиоксидантов. Употребление всего трех чашек черного чая в день помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в черном чае содержится L-теанин, который улучшает концентрацию внимания.

Однако не стоит забывать о правилах употребления чая. Попова напомнила, что танины могут ухудшать усвоение железа, поэтому рекомендуется пить чай не ранее, чем через 40–60 минут после еды или за час до приема пищи. Также эксперт предостерегла от употребления высоких доз кофеина, который содержится в обоих видах чая и может вызывать тахикардию. Для здорового человека норма составляет до 400 миллиграмм кофеина в сутки (около четырех чашек крепкого чая).

Нутрициолог рекомендовала чередовать виды чая: утром пить черный для тонуса, днем — зеленый для антиоксидантной защиты. Вечером не стоит увлекаться крепким чаем, чтобы не ухудшать качество сна. Заваривайте чайные листья водой не горячее 80–90 градусов, чтобы сохранить пользу и не вызвать избыточное выделение кофеина. Пейте чай свежезаваренным, так как со временем количество антиоксидантов уменьшается, заключила эксперт.