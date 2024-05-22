Нутрициолог Попкова посоветовала добавлять в окрошку репу и редьку

Привычные картофель и редис в окрошке можно заменить на богатые витаминами репу, дайкон, редьку. Об этом рассказала нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, с помощью большего количества овощей и корнеплодов получится разнообразить привычную рецептуру. Вместо полуфабрикатов и колбасы в окрошку стоит добавить отварное мясо постных сортов — говяжий язык или куриную грудку, сообщил сайт kp.ru.
Заправить блюдо рекомендуется несладким домашним квасом или кефиром — эти напитки помогают пищеварению, отметила Попкова.
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