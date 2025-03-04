Всемирная организация здравоохранения установила рекомендуемую норму потребления сахара на уровне 20–25 граммов в день (примерно пять чайных ложек), однако на практике этот лимит часто многократно превышается, отметила нутрициолог Ирина Попкова в беседе с « Газетой.ru ».

Популярное мнение о том, что замена белого сахара на мед, сироп агавы или кокосовый сахар автоматически делает питание здоровым, ошибочно, заявила эксперт.

«Организм воспринимает все виды сахаров схожим образом, а гликемический индекс (ГИ) у таких продуктов может быть даже выше, чем у обычного сахара. Например, ГИ меда колеблется в диапазоне 60–85, что делает его не лучшей альтернативой», — пояснила медик.

Главное правило в отношении сахара, по словам Попковой, заключается в балансе. Если тяга к сладкому велика, предпочтительнее выбирать ягоды или фрукты, в которых природные сахара усваиваются медленно благодаря содержанию пищевых волокон.