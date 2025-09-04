Нутрициолог Панова отметила, что жирная пища на ночь ухудшает качество сна

«Самое главное для каждого человека — слушать себя и прислушиваться к себе. У нас примерно с 22:00 часов начинает вырабатываться мелатонин, и, соответственно, если мы это пропускаем, то спать мы будем хуже», — привел слова специалиста сайт RT.

По мнению эксперта, поздний прием пищи может привести к проблемам с перевариванием, так как организм тратит на этот процесс много сил. результате употребление жирной пищи значительно ухудшает качество сна, заключила Панова.