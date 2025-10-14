Нутрициолог Опальницкий подчеркнул необходимость четкого графика приема пищи у ребенка

Фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий поделился с ИА НСН рекомендациями по формированию детского рациона, подчеркнув, что ребенок должен питаться сбалансированно и иметь четкий график приема пищи. Специалист считает возможным иногда баловать малышей любимыми десертами и фаст-фудом, но основой меню непременно должны стать полезные продукты.

По мнению Опальницкого, грамотно построенный режим питания снимает тягу к вредным продуктам. Наличие плотного завтрака, обеда и ужина из качественных ингредиентов удовлетворяет аппетит, избавляя от желания съесть что-то нездоровое. Однако он отмечает, что полностью отказываться от сладостей или быстрого питания не стоит — это может лишь усилить притягательность запретных продуктов.

Опыт тренера подтверждает, что дети легко адаптируются к правильному распорядку питания, если он соблюдается последовательно и настойчиво. Регулярный прием полноценной пищи позволяет организму привыкнуть к нужному графику и поддерживать здоровый образ жизни.