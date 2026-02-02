Нутрициолог Никитина рассказала о различиях между сортами меда

Мед известен своими полезными свойствами, но его употребление требует осторожности, особенно у людей с сахарным диабетом. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru рассказала о различиях между сортами меда и их влиянии на организм.

Мед состоит преимущественно из фруктозы, глюкозы и воды. «Целебный» эффект меда часто переоценивают, отметила нутрициолог. В среднем мед содержит от 13 до 20% воды, а до 80% состава приходится на углеводы, из которых до 40% — легкоусвояемая фруктоза.

Различные сорта меда обладают уникальными свойствами. Липовый мед ценится за противовоспалительные и антибактериальные свойства, но может быть сильным аллергеном. Гречишный мед содержит антиоксиданты и микроэлементы, такие как железо, марганец и медь. Акациевый мед отличается нежным вкусом и успокаивающим эффектом. Донниковый мед может укреплять иммунитет и улучшать работу ЖКТ.

Редко встречающийся акараевый (акураевый) мед из Средней Азии и Казахстана отличается десертным вкусом и долгим послевкусием, однако на рынке много подделок. Падевый мед, который пчелы делают из сладких выделений растений и насекомых, содержит больше минералов и полезен для сердца и костей.

«Главное его отличие — повышенное содержание минеральных веществ (калий, кальций, магний, железо), что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы, костей и при анемии», — подчеркнула Никитина.