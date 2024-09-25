Нутрициолог Никитина рассказала, что тыква укрепляет иммунитет и защищает от простудных заболеваний

Регулярное употребление тыквы в пищу поможет повысить иммунитет и защитить от простудных заболеваний. Об этом изданию Life сообщила нутрициолог Лариса Никитина.

По словам специалиста, в тыкве содержатся калий, кальций, магний, бор, фтор и цинк. Тыкву также используют как средство от выведения токсинов из организма, а ее семена — при болезнях ЖКТ.

Иногда медики назначают плоды тыквы мужчинам с воспалением простаты, добавила Никитина.