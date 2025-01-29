Нутрициолог Никитина: переизбыток соли может вызвать приступы эпилепсии

Избыточное потребление соли может оказывать негативное влияние на здоровье, сообщила нутрициолог Лариса Никитина в интервью Life . Однако полностью исключать любимые соленья из рациона необязательно — важно соблюдать умеренность.

По мнению специалиста, взрослому человеку рекомендуется потреблять не более пяти граммов соли в сутки. Рассолы содержат полезные вещества, включая электролиты (натрий, хлор, калий), а также витамины и минералы, которые переходят туда из овощей при засолке.

Тем не менее злоупотребление приправой имеет свои негативные последствия. Как пояснила Никитина, большое количество натрия способно вызывать чувство жажды, сонливости, а в тяжелых случаях — даже приступы эпилепсии. Кроме того, среди возможных осложнений — проблемы с пищеварительной системой, сердцем, почками и сосудами.