Нутрициолог Никитина: даже химики не всегда способны выявить поддельный алкоголь

Чтобы быть уверенными в подлинности алкоголя, важно покупать его в проверенных магазинах, обращая внимание на акцизные марки. Нутрициолог Лариса Никитина рассказала Life, что ситуация становится сложнее, если спиртное приобретается в ресторане или баре.
Эксперт подчеркнула, что даже профессиональные химики зачастую не способны распознать подделку, особенно если она изготовлена качественно. Различия между грубой и тонкой фальсификацией заключаются в составе продукта. Грубые подделки заметно отличаются от заявленных на этикетке характеристик, тогда как тонкие подделки подразумевают замену лишь одного компонента.
Кроме того, в некоторых поддельных алкогольных напитках применяется спирт, непригодный для использования в производстве алкогольной продукции. Потребление таких напитков может привести к отравлению, вплоть до смертельного исхода.
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