Нутрициолог Мальцова: нарушение сна и постоянная усталость могут сигнализировать о заражении паразитами

Различные паразиты довольно легко попадают в организм человека. Гельминтами и другими возбудителями опасных инфекций можно заразиться через грязные овощи и фрукты, сырую пищу и неочищенную воду, рассказала нутрициолог Марина Мальцова в беседе с сайтом Lenta.ru .

Врач отметила, что к признакам паразитных инфекций относятся нарушения пищеварительных процессов, ухудшение качества сна, высыпания на коже, значительные изменения веса и эмоциональная нестабильность, передает kp.ru.

Кроме того, переносчиками опасных паразитов могут быть комары клещи и домашние питомцы. Возбудители различных инфекций также сосредотачиваются на дверных ручках, выключателях и поручнях в общественном транспорте, добавила Мальцова.