Нутрициолог Мальцова: нарушение сна и постоянная усталость могут сигнализировать о заражении паразитами

Различные паразиты довольно легко попадают в организм человека. Гельминтами и другими возбудителями опасных инфекций можно заразиться через грязные овощи и фрукты, сырую пищу и неочищенную воду, рассказала нутрициолог Марина Мальцова в беседе с сайтом Lenta.ru.
Врач отметила, что к признакам паразитных инфекций относятся нарушения пищеварительных процессов, ухудшение качества сна, высыпания на коже, значительные изменения веса и эмоциональная нестабильность, передает kp.ru.
Кроме того, переносчиками опасных паразитов могут быть комары клещи и домашние питомцы. Возбудители различных инфекций также сосредотачиваются на дверных ручках, выключателях и поручнях в общественном транспорте, добавила Мальцова.
Супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США
Автопарк коммунальной техники обновили в Апрелевке под Наро-Фоминском
Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»
Денис Буцаев и Андрей Турчак обсудили ход реализации реформы в Республике Алтай
Студентка из Раменского стала призером международного конкурса проектов
Реконструкцию котельной № 58 провели в Апрелевке под Наро-Фоминском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте