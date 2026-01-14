Нутрициолог Макарова указала на важность питьевого режима для восстановления после праздников

Правильный питьевой режим необходим для восстановления организма после новогодних праздников. Об этом сообщила нутрициолог Алла Макарова в беседе с « Радио 1 ».

Как пояснила специалист, жажду часто путают с голодом, что может привести к ненужным перекусам.

«В среднем организм может наращивать от 30 до 50 грамм внутреннего жира в день, а все остальное — отечность. И от нее можно быстро избавиться», — отметила эксперт.

Макарова также рекомендовала заменить хаотичные перекусы на три основных приема пищи и один-два полезных перекуса, добавил RT.