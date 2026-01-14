Нутрициолог Макарова предупредила о вреде усилителей вкуса

Нутрициолог Алла Макарова объяснила, что частое употребление продуктов с усилителями вкуса может привести к неприятным последствиям для здоровья. Она отметила, что такие добавки делают вкусовые рецепторы невосприимчивыми к натуральным продуктам, написало «Радио 1».
«Когда мы едим праздничные блюда, богатые калориями, солью, сахаром и усилителями вкуса, наши вкусовые рецепторы „закрываются“», — рассказала нутрициолог в интервью.
Макарова рекомендует постепенно сокращать количество потребляемой соли, соусов и полуфабрикатов, добавил RT.
