Нутрициолог Ляшенко: головную боль можно победить с помощью правильного питания

Нутрициолог Валерия Ляшенко в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, что головную боль можно победить с помощью правильного питания.

Эксперт отметила, что дискомфортные ощущения в голове могут быть связаны с избыточным потреблением углеводов и кандидозом, написал «ФедералПресс».

«Избыточное потребление углеводов — гликолиз, избыток лактата, снижение рН внутренних сред — все это также является провокацией головной боли. Про такой причине головной боли целесообразна диета. После отмены глютена происходит уход головной боли», — пояснила специалист.

Ляшенко подчеркнула важность коррекции питания для здоровья кишечника. Она акцентировала внимание на детоксе — выведении токсинов и патогенов и заселении нормофлоры. В ряде случаев нутрициолог считает правильное питание и оздоровительные процедуры более эффективными, чем лекарства. Речь идет о массаже головы, шеи и ушей, иглорефлексотерапии, физиотерапевтических методах (Дарсонваль, миостимуляция, магнитотерапия).