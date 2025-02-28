Нутрициолог Кулова: прием витамина С сокращает длительность простуды всего на 8%

Исследования показали, что регулярный прием витамина C лишь незначительно сокращает длительность простуды — на 8% у взрослых и на 14% у детей. Его эффективность в профилактике COVID-19 также не была доказана.

Утверждение о положительном влиянии высоких доз витамина C на пациентов с раком оказалось необоснованным. Более того, Национальный институт здоровья США заявляет, что лимон не обладает доказанными свойствами для лечения или профилактики онкологических заболеваний.

Кулова подчеркнула, что дефицит витамина C встречается крайне редко благодаря разнообразию продуктов, содержащих этот элемент. Она также опровергла мнение о том, что цитрусовые являются лучшими источниками витамина C. На самом деле, больше аскорбиновой кислоты содержится в ацероле, шиповнике, черной смородине, красном перце и киви.