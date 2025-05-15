Нутрициолог Клетанина рассказала, что бананы помогают регулировать уровень стресса

Этот фрукт, по словам специалиста, может помочь регулировать уровень стресса благодаря аминокислотам, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что банан — это хороший источник быстрых углеводов. Пищевые волокна и клетчатка делают его удобным перекусом перед тренировкой. Кроме того, бананы усваиваются лучше других фруктов. Ими можно заменить сладости и десерты во время поста или диеты, написал RT.