Нутрициолог Кириленко посоветовал добавлять в морс из клюквы курагу вместо сахара

Профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины, доктор медицинских наук, нутрициолог Николай Кириленко в беседе с сайтом tverigrad.ru поделился полезными свойствами клюквы. По его словам, эта ягода богата витаминами и обладает противовоспалительным действием.

Специалист отметил, что морс из клюквы может служить жаропонижающим средством, однако рекомендуется употреблять его без добавления сахара.

«Можно ее смешивать со сладкими ягодами, к примеру, с клубникой, которая тоже хорошо замораживается, или с курагой. И тогда не будет так кисло», — привел слова доктора RT.

Однако нутрициолог предупредил, что из-за высокой кислотности клюкву не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как хронический панкреатит.