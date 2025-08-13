Нутрициолог Кириленко напомнил о пользе растительных продуктов для здоровья

Профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины, доктор медицинских наук, нутрициолог Николай Кириленко поделился своими знаниями о пользе растительных продуктов. Об этом сообщил tverigrad.ru.
Эксперт призвал сделать соответствующую пищу основой правильного рациона.
«Собранные на грядках овощи лучше всего употреблять в салатах в свежем виде. Или сделать овощное рагу из помидоров, перца, лука, моркови. Салаты и рагу не надо солить», — отметил медик.
По его словам, в день желательно употреблять не менее 400–500 граммов овощей и фруктов. Для заправки салатов стоит использовать растительное масло, добавил RT.
