Нутрициолог Казьмина назвала квашеную капусту лидером по содержанию прибиотиков, витамина С и клетчатки

В холодное время года люди часто сталкиваются с недостатком витаминов и высокой стоимостью овощей и фруктов. Нутрициолог Анна Казьмина в беседе со «Свободной Прессой» рассказала, какие продукты могут стать хорошей заменой свежим овощам.

Как отметила эксперт, квашеная капуста — это настоящий суперфуд, богатый витамином С, пробиотиками и клетчаткой.

«В ней больше витамина С, чем в лимоне», — сказала нутрициолог.

Свекла, морковь, репа, тыква и корень сельдерея также являются полезными продуктами, которые можно использовать для приготовления салатов, супов и запеканок.

Замороженные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, зеленый горошек и стручковая фасоль, по своей полезности не уступают свежим, но стоят значительно дешевле. Лук, чеснок и хрен поддерживают иммунитет и придают вкус блюдам.

Казьмина также рекомендовала обратить внимание на орехи и семена. Подсолнечные и тыквенные семена — это недорогой источник витамина Е, цинка, магния и полезных жиров. Грецкие орехи богаты омега-3 и антиоксидантами. Льняное семя и семена чиа являются источником омега-3 и клетчатки.

Кроме того, нутрициолог советует не забывать о злаках и бобовых. Гречка богата железом, магнием и рутином, а овсянка — источником бета-глюканов, которые снижают уровень холестерина. Чечевица, нут, горох и фасоль содержат доступный растительный белок и клетчатку.