Нутрициолог Яблокова предложила заменить некоторые ингредиенты в оливье на более полезные

Оливье — неизменный атрибут праздничного стола. Однако классический рецепт этого салата может нанести вред здоровью из-за высокой калорийности и содержания насыщенных жиров, предупредила нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт посоветовала снизить вред от оливье, заменив некоторые ингредиенты на более полезные альтернативы. Например, вместо колбасы можно использовать отварную говядину, язык или птицу. Это уменьшит количество насыщенных жиров, вредных пищевых добавок и соли, а также добавит качественный белок.

Специалист также предложила изменить заправку. Вместо покупного майонеза стоит приготовить его самостоятельно из нерафинированного оливкового масла и перепелиных яиц без добавления сахара. Также можно заправить оливье натуральным йогуртом или сметаной.