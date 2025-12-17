Нутрициолог Хлопова сообщила, что рыбные блюда облегчат новогоднее меню

Эксперт в области питания Юлия Хлопова поделилась советами по составлению легкого новогоднего меню. В разговоре с «Газетой.Ru» нутрициолог подчеркнула, что блюда из рыбы способствуют хорошему самочувствию благодаря высокому содержанию белка, который легко усваивается организмом.

«Такие блюда дают ощущение сытости без тяжести, даже если подается несколько видов закусок и горячего», — отметила Хлопова.

Специалист рекомендует разнообразные способы приготовления рыбы: запекание, приготовление на пару, обжаривание, маринование. Также рыбу можно подавать холодной, сочетать с овощами, крупами и легкими соусами, добавил RT.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов предупредил о важности покупки красной икры в официальных торговых точках.