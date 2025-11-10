Нутрициолог Хлопова назвала напитки с большим содержанием сахара настоящей проблемой в современном мире

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы, а соли — в два с половиной раза. Такое превышение может негативно сказаться на здоровье. Нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что в современном мире люди часто выбирают готовую еду, в которой много консервантов и усилителей вкуса.

Соль и сахар делают блюда привлекательными, но их избыток вреден.

«Доставка готовой еды — это в первую очередь бизнес, который должен приносить деньги. И если производитель хочет оставаться рентабельным, то без консервантов и усилителей вкуса при приготовлении таких продуктов не обойтись», — подчеркивает Хлопова.

Еще одна проблема — популярные напитки, содержащие много сахара. Хлопова напоминает: «Два карамельных латте, и вы уже, считайте, съели столько сахара, сколько содержится в двух килограммовых тортиках».

Психолог Ольга Латынцева говорит, что стресс тоже может быть причиной злоупотребления сладостями.