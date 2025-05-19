Нутрициолог Гузман указала на потенциальные риски употребления клубники

Несмотря на питательные качества, клубника может стать причиной аллергических реакций, а также негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта и почек. Такую информацию предоставила врач-нутрициолог Екатерина Гузман в интервью «Газете.Ru».

«Клубника — один из самых распространенных аллергенов. Люди, страдающие аллергией на пыльцу березы, чаще всего испытывают аллергическую реакцию и при употреблении клубники или других фруктов», — отметила медик.

К тому же клубника может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с болезнями органов ЖКТ.

Врач рекомендовала удалять плодоножку перед употреблением клубники, так как именно в ней скапливается наибольшее количество пестицидов, которые могут загрязнять ягоду.