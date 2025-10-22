Нутрициолог Гузман рекомендовала пить не больше 150 мл гранатового сока в день

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась информацией о пользе гранатового сока. Она подчеркнула, что сок граната богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. Употребление сока может помочь снизить давление и улучшить уровень холестерина.

«Антиоксидантные соединения граната помогают снижать уровень хронического воспаления, что может быть полезно при метаболическом синдроме, ожирении и заболеваниях суставов», — цитирует доктора сайт «Известия».

Вместе с тем специалист указала на возможные противопоказания, включая обострение гастрита, язвы или рефлюкса из-за кислот в гранате. Также врач посоветовала не употреблять более 100–150 миллилитра сока в день.