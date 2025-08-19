Нутрициолог Гусакова посоветовала беременным принимать витамины D и B9

Витамин D и фолиевая кислота (витамин B9) — важные элементы для здоровья беременных женщин и правильного развития плода. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с News.ru .

По словам медика, фолиевая кислота помогает формировать нервную трубку плода, из которой развиваются головной и спинной мозг. Ее достаточное количество до беременности и в первые недели значительно снижает риск пороков развития нервной системы.

«Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, а также поддерживает иммунную систему. Его недостаток у беременной женщины может привести к проблемам с формированием костной ткани у малыша и увеличить риск осложнений у матери», — предупредила эксперт.

Кроме того, Гусакова подчеркнула важность железа, кальция и йода в рационе беременных. Железо поддерживает уровень гемоглобина, предотвращая анемию. Кальций и йод отвечают за формирование костной системы и работу щитовидной железы.