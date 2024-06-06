Нутрициолог Гусакова назвала переоцененной пользу кокосового масла

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на организм, хотя многие их относят к категории правильного питания. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life .

По ее словам, переоцененной является польза кокосового масла, ведь на самом деле оно не содержит омега-3.

«Основные жирные кислоты в кокосовом масле — это насыщенные жиры, то есть источники холестерина, избыток которого вреден для здоровья», — пояснила эксперт.

В список также попали безглютеновые продукты. При их изготовлении обычно используют большое количество сахара и E-добавок для улучшения вкуса, отметила Гусакова.