Нутрициолог Гусакова назвала переоцененной пользу кокосового масла

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на организм, хотя многие их относят к категории правильного питания. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life.

По ее словам, переоцененной является польза кокосового масла, ведь на самом деле оно не содержит омега-3.

«Основные жирные кислоты в кокосовом масле — это насыщенные жиры, то есть источники холестерина, избыток которого вреден для здоровья», — пояснила эксперт.

В список также попали безглютеновые продукты. При их изготовлении обычно используют большое количество сахара и E-добавок для улучшения вкуса, отметила Гусакова.

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