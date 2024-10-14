Нутрициолог Гусакова назвала мясо индейки «практически идеальным» для человека

Мясо индейки является «практически идеальным» по своим свойствам для человека. Об этом заявила нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с News.ru .

По ее словам, данный продукт содержит большое количество витаминов группы B, а также фосфора, цинка и селена.

«В индейке больше белка, но меньше жира, чем в курятине, что делает индейку предпочтительной при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и лишнем весе», — добавила медик.

Употребление такого блюда, отметила Гусакова, поможет снизить уровень холестерина. Еще один плюс — положительное влияние на выработку гормона счастья.