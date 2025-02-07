Нутрициолог Дивинская: шпинат, петрушка и свекла помогут избежать гиповитаминоза

Гиповитаминоз — состояние, возникающее при недостаточном поступлении в организм витаминов по сравнению с их расходованием. Как избежать дефицита нутриентов в холодное время года, рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с MK.Ru .

Специалист посоветовала включить в рацион шпинат — продукт, богатый витаминами A, C, K и фолиевой кислотой. Кроме того, важно регулярно употреблять укроп и петрушку. Эти травы содержат витамины C и K, а также железо и кальций, пояснила медик.

По ее словам, поддержать организм способна и свекла — источник антиоксидантов, витаминов A и C. Дивинская рекомендовала не забывать про брокколи и морковь при составлении меню.