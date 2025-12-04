Нутрициолог Дивинская назвала гранат самым полезным зимним фруктом

В холодное время года особенно важно поддерживать здоровье. Так, стоит включить в рацион гранат, посоветовала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт назвала гранат самым полезным зимним фруктом. В нем содержатся пуникалагины, которые обладают антиоксидантной силой, втрое превышающей силу зеленого чая. Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что особенно важно зимой, когда риск инфарктов и инсультов возрастает на треть.

По словам нутрициолога, в красных плодах также есть пуническая кислота — особый тип жирной кислоты омега-5. Она помогает организму правильно усваивать жиры и контролировать уровень сахара в крови.