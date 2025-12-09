Нутрициолог Демина напомнила, что белый сахар ослабляет иммунную систему

Белый сахар — распространенный ингредиент в кулинарии, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье человека. Нутрициолог Анна Демина в комментарии сайту RuNews24.ru объяснила, на что влияет употребление сахара.

По словам специалиста, сахар активизирует работу мозга и улучшает память, восстанавливает силы при низком уровне глюкозы в крови, а также поднимает настроение за счет выработки эндорфинов.

Среди минусов употребления белого сахара — повышение риска развития сахарного диабета из-за резких скачков уровня глюкозы в крови. Кроме того, сахар способствует набору веса, так как содержит много калорий и практически не имеет полезных питательных веществ.

Важно помнить, что он снижает иммунитет, ослабляет иммунную систему и может провоцировать воспалительные процессы, подчеркнула Демина.