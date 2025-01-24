Нутрициолог Деккер: хлеб из амаранта поможет с пользой разнообразить рацион

Эксперты гастрономической энциклопедии TasteAtlas составили список ста худших блюд мира на 2025 год, в который вошли такие деликатесы, как блинчики с кровью оленя, жареные личинки шелкопрядов и шведская пицца кальцоне. Нутрициолог Ольга Деккер в интервью сайту «Взгляд» порекомендовала обратить внимание на амарант — питательное зерно из Южной Америки.

Специалист отметила, что оно содержит много белка, витаминов и минералов. Амарант добавляют в хлеб для вкуса и пользы.

Еще один важный продукт — тефф, древняя крупа из Эфиопии. Из нее обычно готовят кислые лепешки инджеры, однако из теффа можно сделать муку и разнообразить домашнюю выпечку.

Для контроля уровня сахара в крови подойдет якон — корнеплод из Перу с низким гликемическим индексом. Его вкус напоминает что-то среднее между арбузом и яблоком, поэтому его называют «земляное яблоко» или «диетический картофель». Якон можно использовать как основу для блюд или перекус. Все эти продукты не только разнообразят меню, но и принесут пользу здоровью, заключила Деккер.