Нутрициолог Чернобровкина: чай каркаде может снижать артериальное давление

Популярный чай каркаде, привлекающий внимание своим ярким красным цветом и насыщенным ароматом, ценится не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства. Нутрициолог и член отраслевого центра экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала «Известиям» о преимуществах этого напитка и предупредила о возможных ограничениях в употреблении.

Напиток, изготавливаемый из лепестков гибискуса, богат антиоксидантами, защищающими организм от вредных внешних воздействий. Они способствуют замедлению старения клеток, поддерживают общее состояние здоровья и снижают воспаление, улучшая качество кожи и самочувствие в целом, подчеркивает специалист.

Цветы гибискуса содержат значительное количество витамина A, важного для зрения и состояния кожных покровов. Однако важно учитывать, что витамин A относится к жирорастворимым веществам, следовательно, пить чай каркаде отдельно от приема пищи не обеспечит полноценного усвоения этого компонента организмом.

Хотя чай каркаде известен своими положительными качествами, он подходит далеко не каждому человеку. Специалисты рекомендуют воздерживаться от частого потребления этого напитка лицам, страдающим гипотонией (низким кровяным давлением), поскольку каркаде способен усугублять снижение артериального давления.