Нутрициолог Бурлакова предупредила о вреде слишком мягкой воды из фильтра

Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru развеяла мифы о жесткой воде и рассказала, когда она становится угрозой для здоровья.

По словам эксперта, слишком мягкая вода — тоже проблема: многие фильтры забирают из воды полезные вещества, необходимые организму.

«И в этом тоже большой вред для здоровья», — отметила специалист.

Нутрициолог подчеркнула, что определенное количество солей и минералов в воде должно присутствовать обязательно, однако избыток может привести к атеросклерозу, образованию песка и камней в почках.