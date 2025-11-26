Нутрициолог Бугаева посоветовала есть зелень и авокадо для снижения уровня холестерина

Холестерин — это не враг, а важный строительный материал, необходимый для синтеза гормонов, выработки витамина D и работы нервной системы. Однако порой возникает необходимость в снижении уровня вещества. Советами поделилась нутрициолог Ирина Бугаева в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист рекомендовала отказаться от сахара, выпечки, белого хлеба и фастфуда. То же самое касается переработанного мяса, алкоголя и макарон из белой муки.

По словам эксперта, для снижения холестерина полезно употреблять клетчатку, например зелень, овощи, ягоды, фрукты. Кроме того, Бугаева предложила включить в рацион пребиотики (чеснок, лук, спаржу), пробиотики (натуральный йогурт, кефир), омега-3 и полезные жиры (авокадо, льняное масло) и продукты для поддержки печени (брокколи, брюссельскую капусту, зеленый чай).