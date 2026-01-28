Нутрициолог Бодрова рассказала, что домашние тренировки по 15 минут в день помогут вернуть форму после праздников

Эксперт в области нутрициологии и управления медицинским бизнесом Анна Бодрова рассказала NEWS.ru , как прийти в форму после длительных новогодних праздников без жестких диет и спортзала.

По словам нутрициолога, короткие домашние тренировки помогут улучшить обмен веществ и избавиться от лишнего веса. «Праздничный живот» часто связан не только с набором веса, но и с перееданием, задержкой жидкости и снижением активности. Поэтому в январе важно мягко вернуть движение в повседневную жизнь.

Для простой тренировки понадобится всего 15 минут. Начать следует с разминки, которая займет около трех минут. За это время нужно выполнить круговые движения плечами, наклоны и повороты головы, легкие приседания, а также повороты корпуса.

Основная часть тренировочного процесса займет 10 минут. В это время следует включить приседания, планку, скручивания на пресс, ягодичный мост и берпи без прыжка. После двухминутной разминки можно приступить к потягиваниям и легкой растяжке.

Бодрова добавила, что утро нужно начинать со стакана воды и быть более активным в течение дня. Также стоит избегать приема пищи за два-три часа до сна и уменьшить потребление сладкого и алкоголя.