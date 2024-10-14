Нутрициолог Белоусова рассказала о противовоспалительных свойствах куркумы

Некоторые специи, такие как шафран, имбирь, куркума и мускатный орех, не только улучшают вкус пищи, но и обладают целебными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik .

Она отметила, что добавление мускатного ореха в блюда поможет повысить аппетит. Куркума положительно влияет на пищеварительную систему и имеет противовоспалительные качества.

Нутрициолог посоветовала людям, страдающим мигренями, употреблять в пищу шафран. Имбирь в свою очередь выступает как природный антибиотик и натуральный антисептик. В осенне-весенний период он защищает бронхи и легкие от простудных заболеваний.