Нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала о пользе зеленого и черного чая.

Зеленый чай, по слова эксперта, считается ценным источником антиоксидантов. В его состав входят вещества, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, способствующие старению и различным заболеваниям. Ученые выяснили, что регулярное употребление зеленого чая помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

Черный чай считается не менее полезным своего конкурента. Как заметила нутрициолог, его выделяют за счет высокого содержания теафлавинов и теарубигинов, обладающих противовоспалительными свойствами и способствующих регулированию уровня холестерина в крови. Этот напиток улучшает когнитивные функции и повышает уровень энергии благодаря содержанию кофеина.