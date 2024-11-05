Нутрициолог Баранова рассказала, что белковые продукты помогают отсрочить чувства голода

Нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова в беседе с изданием «ФедералПресс» посоветовала людям, стремящимся избавиться от лишних килограммов, добавить в рацион больше белковых продуктов.

Как пояснила медик, именно белок помогает длительное время избегать чувства голода. Он способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения.

«Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов», — сообщила Баранова.

Клетчатка, которая входит в состав овощей и фруктов, не только насыщает организм витаминами, но и создает ощущение сытости. Например морковь, капуста и яблоки, по словам нутрициолога, отлично замедляют процессы пищеварения.